¡Sicario que ejecutó a una mujer e hirió a un hombre en Encarnación de Díaz fue detenido en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un presunto sicario que ejecutó a una mujer e hirió a un hombre en el vecino municipio de Encarnación de Díaz el año pasado, fue detenido en Aguascalientes y entregado a las autoridades de Jalisco para que responda por la agresión armada.

Orlando “N” alias “El Orlando” fue capturado por oficiales de la Policía Estatal en la calle Toscana esquina con Lucca del fraccionamiento Paseos del Sur y remitido a la Fiscalía General del Estado, que se encargó de su entrega a la autoridad jalisciense.

El ataque del que se le acusa sucedió el jueves 26 de septiembre del 2024.

Orlando llegó a la calle Aldama de la colonia Barrio Alto, en “La Chona”, donde ubicó a las víctimas y de manera directa les disparó con un arma de fuego.

Un hombre y una mujer fueron alcanzados por los proyectiles y sufrieron lesiones graves, por lo que fueron trasladadas a recibir atención médica.

La fémina falleció poco después por las heridas de bala sufridas, en tanto que el varón logró sobrevivir.

La Fiscalía de Jalisco integró una carpeta de investigación e identificó a Orlando como el agresor de la pareja y obtuvo una orden de aprehensión en su contra por los delitos de homicidio calificado con alevosía y ventaja, y homicidio calificado en grado de tentativa.

“El Orlando” decidió esconderse en Aguascalientes y oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado lo arrestaron en el fraccionamiento mencionado tras detectarlo en actitud sospechosa y al consultar sus datos generales en el sistema Plataforma México lograron conocer que era buscado por las autoridades de Jalisco.

El sujeto fue trasladado a la Fiscalía Estatal, que corroboró con la de Jalisco que se trataba de la misma persona señalada en la orden de aprehensión y fue entregado a agentes del vecino estado, que se encargaron de presentarlo ante un juez para el inicio de su proceso penal.