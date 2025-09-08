¡Sufre accidente alcaldesa de Encarnación de Díaz y la trasladan en helicóptero a Aguascalientes, está estable!

ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JAL.- La presidenta municipal de Encarnación de Díaz, Érika Adriana Cuevas, resultó lesionada tras un accidente automovilístico registrado la mañana de este lunes, poco después de las 10:00 horas, sobre la calle Hidalgo, en la colonia Barrio del Rosario en “La Chona”.

El incidente ocurrió a la altura del establecimiento conocido como Tacos Moya, cuando un camión de volteo que transportaba material de construcción se quedó sin frenos e impactó el vehículo particular en el que viajaba la alcaldesa.

En el percance también se vio involucrado un motociclista.

Servicios de emergencia acudieron al lugar para brindar atención médica a los involucrados.

Debido a la seriedad de las lesiones que presentó la alcaldesa, paramédicos solicitaron el apoyo del Gobierno del Estado de Aguascalientes, que activó el helicóptero Fuerza 1 para realizar el traslado aéreo de la funcionaria a un hospital privado en la capital de esa entidad.

La aeronave aterrizó minutos antes de las 11:00 horas en un predio ubicado entre Quinta Avenida y la avenida Aguascalientes Sur, cerca de la glorieta del Papa San Juan Pablo II, desde donde se concretó el ingreso hospitalario.

En un comunicado oficial, el Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz informó lo siguiente: “esta mañana, hace unos minutos, el vehículo de la alcaldesa Érika Cuevas circulaba por la calle Hidalgo y fue impactado por un camión sin frenos, que transportaba material de construcción. Nuestra alcaldesa se encuentra estable pero fue trasladada a un hospital para su revisión. Agradecemos mantenerse al pendiente de su estado”.