¡En una galería en Guadalupe aguascalentense sufrió una caída de tres metros de altura al querer orinar!

Foto: Archivo

GUADALUPE, ZAC.- Con algunas fracturas resultó un joven originario de Aguascalientes ya que luego de convivir con unos amigos sufrió una caída de tres metros de altura en una galería.

El hidrocálido lesionado fue identificado como Diego Alberto “N”, de 19 años de edad.

Los hechos ocurrieron el miércoles 24 de septiembre, alrededor de la una de la madrugada.

El muchacho salió de un bar junto con sus amigos y decidió orinar en un árbol plantado a un lado del borde perimetral de una galería ubicada entre la calle Médicos Veterinarios y la vialidad Francisco García Salinas, en Guadalupe.

Sin embargo, resbaló y cayó al patio de dicha galería, a aproximadamente tres metros de altura.

El propio aguascalentense pidió ayuda a los servicios de emergencia, por lo que al lugar acudieron elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil y paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA), que tuvieron que romper dos candados para poder ingresar a la galería y rescatar y auxiliar a Diego Alberto.

Tras diagnosticarle algunas fracturas en diferentes partes del cuerpo lo trasladaron a un hospital a recibir atención médica.