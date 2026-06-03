¡En Villa de Cos FGR detuvo a un sujeto con más de 650 kilos de drogas!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó la vinculación a proceso en contra de Sergio “N” por su posible participación en un delito contra la salud en la modalidad de transporte de narcótico.

El Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Zacatecas, le formuló imputación para que el juez dictara además la medida cautelar de prisión preventiva justificada y dos meses para la investigación complementaria.

La indagatoria inició derivada de la puesta a disposición por parte del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, específicamente de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), luego de detenerlo sobre la carretera federal 54, tramo Zacatecas-Saltillo, a la altura de la comunidad de Sierra Vieja, en Villa de Cos, cuando viajaba a bordo de un vehículo de carga.

Al momento de la detención las autoridades aseguraron 651 kilos 154 gramos 8 miligramos de marihuana, un kilo 12 gramos 30 miligramos de metanfetamina, un teléfono celular y el vehículo.