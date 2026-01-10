¡Entre el fraccionamiento San Fernando y Tránsito Pesado vagón del tren se descarriló!

ZACATECAS, ZAC.- Un vagón del tren se descarriló y provocó un gran congestionamiento vial hasta que fue acomodado en la vía.

El incidente se registró la mañana del viernes 9 de enero a la altura del crucero entre el fraccionamiento San Fernando y Tránsito Pesado.

Por causas desconocidas, durante su paso por ese punto el vagón se salió de las vías.

Al intervenir en el hecho, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni daños en otros vehículos, aunque la circulación vehicular se vio interrumpida.

Personal de Protección Civil Municipal estuvo presente en el sitio y posteriormente arribaron elementos de la empresa FERROMEX, que aseguró la zona y colocó el vagón sobre las vías para el tren pudiera reanudar su viaje.

Tras lo anterior, se despejó el área y el tránsito vehicular se reanudó con normalidad.