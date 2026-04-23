¡Estudiante que traficaba drogas en el CBTis 195 fue vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- El adolescente acusado de vender drogas al interior del CBTis 195, en el oriente de la ciudad, fue vinculado a proceso por el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de narcótico con fines de suministro.

El acusado, identificado con las iniciales A.J., de 16 años de edad, llevará el juicio en internamiento preventivo en el Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente (CEDA).

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado recibió denuncias anónimas sobre la venta de sustancias ilícitas dentro del CBTis 195 “Dolores Jiménez y Muro”, localizado en la avenida Revolución sin número en el Ex Ejido Ojocaliente y oficiales de la Policía Estatal las atendieron.

El miércoles 15 de abril ubicaron y capturaron a A.J. sobre la avenida Alameda, a unos metros de dicho plantel educativo, y en una mochila que cargaba consigo le aseguraron 31 cigarrillos con cannabis sativa (marihuana) y 9 envoltorios con clorhidrato de metanfetamina (crystal), destinados para su venta en el CBTis.

El jovencito quedó a disposición del agente del Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes, que integró una carpeta de investigación y lo consignó ante el juez de Control.

En la audiencia inicial, el juzgador le decretó el auto de vinculación a proceso por el delito mencionado y ordenó su internamiento en el CEDA, fijando un plazo de dos meses para completar la investigación.