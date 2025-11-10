¡Fue detenido en Aguascalientes por fraude específico en Michoacán!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Juan Eduardo “N” alias “Yola”, quien era requerido por autoridades del estado de Michoacán por su presunta participación en el delito de fraude específico.

La detención se efectuó en el marco de los convenios de colaboración vigentes entre Fiscalías y Procuradurías del país, los cuales permiten el intercambio de información y la ejecución de mandatos judiciales fuera de la entidad donde fueron emitidos.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal lograron ubicar al requerido sobre la calle 5 de Mayo, en la zona Centro de la ciudad de Aguascalientes, donde fue asegurado sin incidentes, tras realizar labores de inteligencia y vigilancia que permitieron confirmar su identidad y paradero.

Posteriormente, Juan Eduardo “N” fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde se llevaron a cabo los trámites correspondientes para garantizar el cumplimiento del mandato judicial conforme a derecho.

Una vez concluidos los procedimientos administrativos, el imputado fue trasladado al estado de Michoacán por homólogos de aquella entidad, donde continuará su proceso legal ante la autoridad judicial competente.