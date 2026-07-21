¡Fue detenido un sujeto con armas tras operativos por el multihomicidio en Zacatecas!

Además, se le aseguraron drogas, poncha llantas, esposas metálicas y equipos de comunicación

ZACATECAS, ZAC.- El Gobierno de Zacatecas, en coordinación con autoridades federales y estatales, informó sobre los operativos de seguridad y las acciones de investigación para esclarecer los hechos de violencia registrados el pasado 18 de julio, con avances que permitieron la detención de una persona, el aseguramiento de vehículos y la obtención de elementos que contribuirán a identificar a los responsables.

El secretario de Seguridad Pública, general Arturo Medina Mayoral, aseguró que como parte de los operativos desplegados en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) y la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), se registró una agresión contra personal de seguridad en el área de Montemariana, en Fresnillo.

Derivado de estas acciones fue detenido Manuel “N”, de 22 años, originario de Sinaloa, a quien se le aseguró un arma corta, un vehículo, 800 dosis de probable metanfetamina, 188 dosis de hierba verde y seca similar a la marihuana, un arma de fuego corta, 36 estrellas metálicas conocidas como poncha llantas, unas esposas metálicas y equipos de comunicación.

El detenido y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que continuará con las investigaciones correspondientes.

El fiscal general de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, informó que el detenido enfrenta investigaciones por delitos relacionados con la portación de arma de fuego de uso exclusivo, delitos contra la salud, atentados contra la seguridad y robo equiparado, debido a que el vehículo que conducía presentaba alteraciones.

Asimismo, dio a conocer el aseguramiento de un tercer vehículo probablemente relacionado con los hechos que se investigan, el cual fue trasladado a la Dirección General de Servicios Periciales para ser sometido a un procesamiento científico y minucioso.

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía también obtuvo diversas videograbaciones particulares y oficiales, elementos que permitirán establecer nuevas líneas de investigación y avanzar en la identificación y localización de quienes resulten responsables.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Alto Impacto, en coordinación con la Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión del Gobierno de México, con el objetivo de esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, reiteró el compromiso del Gobierno de Zacatecas de trabajar de manera coordinada con la Federación y las instituciones de procuración de justicia para esclarecer los hechos y evitar que queden impunes.