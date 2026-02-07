¡Sentenciaron a 4 años de prisión a un sujeto por homicidio en riña en procedimiento abreviado!

FRESNILLO, ZAC.- La Unidad de Homicidios Dolosos de la Vicefiscalía Distrital de Fresnillo obtuvo sentencia condenatoria en procedimiento abreviado en contra de José Alfredo “N” por el delito de homicidio en riña, consistente en 4 años de prisión y la reparación integral del daño.

En septiembre de 2024, en Fresnillo, la víctima provocó una riña por lo que el sentenciado, José Alfredo “N”, durante el altercado le causó una lesión mortal con arma punzocortante.

La víctima falleció minutos después en el Hospital General de Fresnillo a consecuencia de la lesión inferida.