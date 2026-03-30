¡Jesús María abre convocatoria para la sexta generación de la Guardia Civil 2026!

JESÚS MARÍA, AGS.- El Gobierno Municipal de Jesús María informa a la ciudadanía que se encuentra abierta la convocatoria para integrarse a la sexta generación de la Guardia Civil, un modelo que ha demostrado resultados positivos y que contribuye de manera significativa al fortalecimiento de la seguridad pública.

Este esquema ha permitido consolidar una corporación cercana a la gente, profesional y comprometida con la protección de las familias, posicionando a Jesús María como referente en estrategias innovadoras en materia de seguridad.

La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres de entre 18 y 45 años de edad que cuenten con buena conducta cívica, sin antecedentes penales ni policiales.

Durante el periodo de capacitación, las y los aspirantes recibirán una beca económica; una vez concluido y aprobado el curso, podrán integrarse formalmente con un sueldo inicial de 10 mil pesos mensuales, además de contar con prestaciones laborales a través del ISSSPEA y oportunidades de crecimiento.

Las personas interesadas pueden presentarse directamente en la base operativa de la Guardia Civil, ubicada en la Casa de Música de la colonia Ejidal, o bien comunicarse al número telefónico 449 183 50 02 para recibir mayor información.