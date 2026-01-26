¡Jesús María refuerza la responsabilidad parental con programa “Educando con el Ejemplo”!

JESÚS MARÍA, AGS.- El Municipio de Jesús María realizó la primera clausura del año 2026 del programa “Educando con el Ejemplo”, impulsado por el área de Justicia Cívica, el cual busca reducir la reincidencia en faltas administrativas juveniles a través de una estrategia socioeducativa que promueve la corresponsabilidad entre los adolescentes y sus familias.

Este programa establece que madres y padres de familia de menores infractores deben acudir durante cuatro domingos consecutivos a cursos y talleres formativos, con el objetivo de fortalecer la responsabilidad parental, prevenir conductas de riesgo y promover una convivencia familiar positiva.

“Estos talleres están diseñados para generar conciencia desde una etapa temprana y evitar que conductas que hoy son faltas administrativas se conviertan en situaciones de mayor gravedad; la prevención es tarea de todos”, dijo el presidente municipal César Medina durante el evento de clausura.

Cabe señalar que Jesús María es el primer municipio en aplicar sanciones a padres y madres que incurrieron en omisión de cuidado, al no acudir a los talleres dominicales ni dar seguimiento a las obligaciones del programa.

Estas sanciones consisten en multas económicas, mismas que pueden ser cubiertas mediante trabajo en favor de la comunidad.

Estas acciones buscan generar conciencia, fortalecer la corresponsabilidad familiar y construir entornos más seguros para niñas, niños y adolescentes del municipio de Jesús María.