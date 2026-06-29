¡Mientras lavaba su camioneta en el Del Valle adulto mayor murió atropellado por un auto!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un adulto mayor que fue atropellado mientras lavaba su camioneta en calles del fraccionamiento Del Valle segunda sección murió en el Hospital Tercer Milenio, a donde había sido llevado a recibir atención médica.

La víctima mortal fue identificada como Antonio Márquez, de 61 años de edad.

El accidente que le costó la vida sucedió el viernes 26 de junio en la calle Dinamarca del citado fraccionamiento.

Las primeras investigaciones realizadas por las autoridades ministeriales revelaron que el sexagenario lavaba su camioneta cuando fue arrollado por un automóvil tipo sedán.

El hombre sufrió lesiones de consideración y fue trasladado al mencionado centro médico para ser atendido, pero este lunes la Fiscalía General del Estado informó su fallecimiento.

Elementos de Servicios Periciales acudieron al hospital para levantar el cuerpo del finado y trasladarlo al Servicio Médico Forense, donde se le practicó la necropsia y se determinó como causa de muerte un traumatismo múltiple.