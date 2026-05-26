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¡Mujer que intentó meter un teléfono celular al CERESO de Fresnillo fue vinculada a proceso!

Noticiero El Circo
  • Está acusada por delitos relacionados a la extorsión

FRESNILLO, ZAC.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), a través de la Vicefiscalía Distrital de Fresnillo, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Kassandra “N” por su probable responsabilidad en delitos relacionados a la extorsión.

El 17 de mayo la imputada acudió como visitante al Centro de Reinserción Social de Fresnillo, donde vulneró los filtros de acceso e introdujo un teléfono celular con la intención de entregarlo en el área de población.

Sin embargo, personal penitenciario la sorprendió en flagrancia y procedió a su detención inmediata.

Tras evaluar los elementos presentados por el Ministerio Público, el juez de Control dictó el auto de vinculación a proceso y otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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