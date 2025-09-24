¡Por cometer un asalto domiciliario en Jardines del Sol detuvieron al delincuente “El Güero”!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un delincuente identificado como Francisco Javier “N” alias “El Güero” fue detenido y recluido en el CERESO Aguascalientes para enfrentar un proceso penal por los delitos de privación ilegal de la libertad y robo calificado por su participación en un asalto domiciliario en mayo pasado en el fraccionamiento Jardines del Sol.

Sus cómplices, al menos dos, se encuentran prófugos de la justicia.

El robo con violencia tuvo lugar el jueves 29 de mayo de este año en el citado fraccionamiento.

A los asaltantes se les permitió el acceso al domicilio y a la víctima la sometieron amarrándola a una silla dentro de una de las habitaciones, amenazándola de muerte si los denunciaba.

Los ladrones se apoderaron de alhajas, relojes, teléfonos celulares, lentes de marcas de alta gama, entre otros objetos personales.

“El Güero” despojó a la víctima de las llaves de su vehículo y en él se dieron a la fuga, dejándola atada al interior del domicilio, consumando así los dos delitos mencionados.

Luego de que la persona afectada interpuso la respectiva denuncia, Francisco Javier fue identificado como uno de los involucrados en el asalto y en cumplimiento a una orden de aprehensión girada en su contra se le detuvo en la calle Rodrigo Rincón Gallardo esquina con Puerto Balboa, en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción.

Un juez de Control recibió el caso y decretó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva en contra del acusado, fijando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.