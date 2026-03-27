¡Por delitos contra la seguridad de la sociedad apresaron a un sujeto!

Se le aseguraron cartulinas y una manta con mensajes alusivos a grupos generadores de violencia

ZACATECAS, ZAC.- Elementos de la Policía Metropolitana, en coordinación con la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), detuvieron a un masculino por su probable responsabilidad en delitos contra la seguridad de la sociedad.

Los hechos se registraron sobre la avenida Torreón, en la colonia Centro de Zacatecas, donde los elementos operativos visualizaron a un masculino que al notar la presencia policial adoptó una actitud evasiva, lo que motivó una inspección preventiva.

Durante la revisión se le localizó una bolsa en la que transportaba diversas cartulinas con mensajes alusivos a grupos generadores de violencia en el estado, así como otros objetos que presuntamente serían utilizados para su colocación en espacios públicos.

El detenido fue identificado como Jorge Rubén “N”, de 50 años de edad, a quien además se le aseguró una manta con mensajes relacionados con actividades delictivas, cinco cartulinas, dos plumones, alambre, cinta adhesiva y una cangurera que contenía una réplica de arma de fuego en color negro.

Por lo anterior, el masculino fue puesto a disposición de la autoridad competente a fin de que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.