¡Por delitos federales vincularon a proceso a 12 detenidos tras un enfrentamiento en Zacatecas!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Zacatecas, obtuvo vinculación a proceso contra Luis H., José J., Luis P., Jacob S., Nelshino L., Daniel S., Josué H., Ricardo B., Jaime C., Kevin R., Jenifer V., y Gloria G., por su probable responsabilidad en la comisión del delito de portación de arma de fuego y posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Lo anterior, derivado de un desglose por parte del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en el que quedó de manifiesto que elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a los 12 imputados tras un enfrentamiento suscitado en el mes de junio del presente año sobre la carretera estatal que conduce de la comunidad de Esteban S. Castorena, en Luis Moya, al municipio de Ciudad Cuauhtémoc.

Los elementos uniformados aseguraron a los 12 detenidos, además de cinco armas largas, tres armas cortas, 54 cargadores y mil 361 cartuchos, lo cual quedó a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación.

Una vez integrada la carpeta de investigación correspondiente, el Ministerio Público de la Federación turnó el caso a la autoridad competente, quien decretó de legal la detención, vinculó a proceso y otorgó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa; además, fijó un plazo de tres meses de investigación complementaria.