NoticiasZacatecas

¡Por gas L.P. familia de la colonia Felipe Ángeles sufrió intoxicación y una mujer murió!

Noticiero El Circo

ZACATECAS, ZAC.- Una familia sufrió una intoxicación por gas L.P. en su domicilio, por lo que una mujer murió y un hombre y una menor de edad tuvieron que ser hospitalizados para recibir atención médica.

La tragedia sucedió este martes, alrededor de las 02:15 horas, en una casa de la colonia Felipe Ángeles.

Los miembros de la familia se percataron de la acumulación de gas y solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

Al sitio acudieron oficiales de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, paramédicos y elementos de rescate para auxiliar a las víctimas.

La menor de edad fue encontrada en el baño y el hombre en el pasillo, por lo que fueron rescatados y trasladados a recibir atención a un hospital.

Dentro de la casa también ubicaron a la mujer, pero confirmaron que ya había muerto, por lo que el lugar fue resguardado.

El personal especializado controló la fuga de gas y ventiló el domicilio.

Posteriormente, arribaron agentes de la Policía de Investigación para iniciar las investigaciones a fin de esclarecer lo sucedido y elementos de la Dirección General de Servicios Periciales, que levantaron el cuerpo de la víctima mortal para trasladarlo al SEMEFO.

También te puede gustar

¡En su casa en Lagos de Moreno hallaron a un hombre ejecutado a balazos!

Noticiero El Circo

¡Asesinan de artera puñalada a un joven en una riña en #Calvillo!

Noticiero El Circo

¡Jorge López Martín se integró al gabinete del alcalde Toño Martín del Campo!

Noticiero El Circo