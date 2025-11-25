¡Por gas L.P. familia de la colonia Felipe Ángeles sufrió intoxicación y una mujer murió!

ZACATECAS, ZAC.- Una familia sufrió una intoxicación por gas L.P. en su domicilio, por lo que una mujer murió y un hombre y una menor de edad tuvieron que ser hospitalizados para recibir atención médica.

La tragedia sucedió este martes, alrededor de las 02:15 horas, en una casa de la colonia Felipe Ángeles.

Los miembros de la familia se percataron de la acumulación de gas y solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

Al sitio acudieron oficiales de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, paramédicos y elementos de rescate para auxiliar a las víctimas.

La menor de edad fue encontrada en el baño y el hombre en el pasillo, por lo que fueron rescatados y trasladados a recibir atención a un hospital.

Dentro de la casa también ubicaron a la mujer, pero confirmaron que ya había muerto, por lo que el lugar fue resguardado.

El personal especializado controló la fuga de gas y ventiló el domicilio.

Posteriormente, arribaron agentes de la Policía de Investigación para iniciar las investigaciones a fin de esclarecer lo sucedido y elementos de la Dirección General de Servicios Periciales, que levantaron el cuerpo de la víctima mortal para trasladarlo al SEMEFO.