¡Por falsificación de documentos más de un año de prisión para mujer en Calera!

CALERA, ZAC.- La Unidad de Investigación Mixta de Calera obtuvo sentencia condenatoria en juicio oral en contra de María “N”, declarada responsable por el delito de falsificación de documentos en perjuicio de una persona.

María “N” fue sentenciada a un año siete meses de prisión por hechos ocurridos en 2019.

La sentenciada le ofreció un trabajo a la víctima como repartidora de vales, solicitándole la firma de un pagaré en blanco como requisito para laborar en su negocio.

Cuando la mueblería cerró a causa de la pandemia, María “N” ejecutó el pagaré en blanco firmado por la víctima.

Posteriormente, inició un juicio mercantil en su contra para cobrar una fuerte suma de dinero, aprovechándose de la firma para poner en riesgo el patrimonio de la víctima.