¡Tras sufrir una caída y golpearse en la cabeza estudiante de una secundaria de Fresnillo resultó lesionado!

FRESNILLO, ZAC.- Un estudiante de secundaria resultó lesionado con una herida en la cabeza tras de que sufrió una caída al interior del plantel educativo.

Los hechos sucedieron minutos antes de las cuatro de la tarde del viernes 19 de septiembre en la Secundaria General “José María Vásquez”, ubicada en Fresnillo.

El estudiante de 13 años de edad realizaba unas actividades recreativas durante el recreo cuando de pronto sufrió una caída de una altura aproximada de 60 centímetros y se golpeó en la cabeza.

El personal docente y administrativo de la escuela, al darse cuenta de lo ocurrido, solicitó ayuda a los servicios de emergencia, por lo que al lugar acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil para brindarle los primeros auxilios, apreciándole una herida de aproximadamente cinco centímetros en la cabeza.

El adolescente fue trasladado a un hospital para su atención especializada.