¡Por feminicidio condena de 15 años de prisión a un sujeto!

GENERAL PÁNFILO NATERA, ZAC.- La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género obtuvo sentencia condenatoria en procedimiento abreviado en contra de Francisco “N” por el delito de feminicidio con una pena de 15 años de prisión, además de la reparación integral del daño a las víctimas indirectas.

Los hechos se registraron en octubre de 2020, cuando el sentenciado Francisco “N” viajaba en compañía de la víctima con rumbo al municipio de General Pánfilo Natera.

Ese mismo día, el cuerpo sin vida de la víctima fue localizado sobre la carretera estatal que conduce a El Tule, en el municipio de General Pánfilo Natera.