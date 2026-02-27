NoticiasZacatecas

¡Por feminicidio condena de 15 años de prisión a un sujeto!

Noticiero El Circo

GENERAL PÁNFILO NATERA, ZAC.- La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género obtuvo sentencia condenatoria en procedimiento abreviado en contra de Francisco “N” por el delito de feminicidio con una pena de 15 años de prisión, además de la reparación integral del daño a las víctimas indirectas.

Los hechos se registraron en octubre de 2020, cuando el sentenciado Francisco “N” viajaba en compañía de la víctima con rumbo al municipio de General Pánfilo Natera.

Ese mismo día, el cuerpo sin vida de la víctima fue localizado sobre la carretera estatal que conduce a El Tule, en el municipio de General Pánfilo Natera.

También te puede gustar

¡En Luis Moya una mujer y dos hombres fueron privados de su libertad!

Noticiero El Circo

¡En Lagos de Moreno ciclista murió arrollado y aplastado por una pipa!

Noticiero El Circo

Vehículos recuperados en las últimas horas

POLECIA 777
El Circo