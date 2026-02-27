¡Tras agresión directa hombre fue ejecutado en la colonia El Molino!

Foto: Archivo

JEREZ, ZAC.- Un hombre fue ejecutado tras una agresión directa con disparos de arma de fuego en esta cabecera municipal.

El jueves 26 de febrero, alrededor de las 16:40 horas, sujetos armados ubicaron a la víctima en la vía pública en la colonia El Molino, en Jerez, y lo balearon para acabar con su vida.

Vecinos del rumbo escucharon las detonaciones y dieron parte a los servicios de emergencia, lo que provocó la movilización de elementos policiales y paramédicos.

Estos últimos revisaron al agredido y confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que los oficiales de Seguridad Pública acordonaron el área para proteger el escenario del homicidio.

Agentes de la Policía de Investigación hicieron acto de presencia en el punto para iniciar las pesquisas respectivas junto con elementos de Servicios Periciales, que realizaron los trabajos de campo necesarios y remitieron el cuerpo del finado al SEMEFO para la práctica de la necropsia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) abrió la carpeta de investigación correspondiente para el esclarecimiento de los hechos.