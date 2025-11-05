¡Por la ejecución de un hombre y lesiones a otro en Villa Montaña detuvieron a “El Capu”!

AGUASCALIENTES, AGS.- Mauro “N” alias “El Capu” fue detenido como el tercer implicado en la ejecución de un hombre y lesiones a otro, a quienes atacaron con armas blancas, al parecer unos machetes, en un domicilio en un dúplex en el fraccionamiento Villa Montaña, utilizado como “picadero” para la venta y consumo de drogas.

Los primeros dos detenidos son los adolescentes J.A.M.S., de 16 años, y J.J.O.G., de 15, que permanecen internados en el Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente (CEDA).

Mauro enfrenta cargos por los delitos de homicidio doloso calificado en agravio de Rafael Jacinto Juárez, de 33 años de edad, y tentativa de homicidio doloso calificado en perjuicio de Daniel Medina González, de 30 años.

La noche del lunes 11 de agosto de este año “El Capu” y los dos adolescentes, en unas motocicletas, llegaron a un dúplex en la calle Monte de Sora casi esquina con Monte Meru, en Villa Montaña, e irrumpieron en la casa marcada con el número 515-A, donde sorprendieron a las dos víctimas.

Los tres se ostentaron como integrantes de un grupo delictivo y sometieron a Rafael y Daniel, a quienes amarraron de pies y manos y luego los agredieron con armas blancas.

A Rafael le quitaron la vida de heridas en la cabeza y el tórax, y a Daniel le provocaron lesiones graves que le valieron ser internado en el Hospital General de Zona número 3 del Seguro Social para recibir atención médica.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal, al realizar las indagatorias correspondientes, establecieron que el móvil de la agresión fue por la disputa por la venta de drogas e identificaron a los presuntos responsables.

Primero detuvieron a J.A.M.S., luego a J.J.O.G. y ahora a Mauro, a quien el juez de Control le dictó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva por los dos delitos señalados.

Además, fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.