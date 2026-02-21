¡Por manejar alcoholizado automovilista protagonizó aparatosa volcadura en el bulevar Juan Pablo II!

AGUASCALIENTES, AGS.- Por conducir bajo los efectos de las bebidas embriagantes un automovilista protagonizó un aparatoso accidente tipo volcadura en el bulevar Juan Pablo II, en el poniente de la ciudad, tras el que sufrió algunas lesiones menores, pero no ameritó hospitalización.

El accidente se registró el viernes 20 de febrero, poco antes de la medianoche, en la citada vialidad.

El automovilista conducía un Volkswagen, en color gris y con placas de circulación de Aguascalientes, en el que transitaba por el bulevar a velocidad inmoderada.

Por las condiciones etílicas en las que se hallaba, a la altura del cruce que conduce a la tienda Walmart Express perdió el control del volante, lo que provocó que cayera a una zanja pluvial y se volcara.

El coche quedó recostado sobre su toldo.

El conductor sufrió golpes y raspones en diferentes partes del cuerpo, y fue valorado por los servicios médicos, pero no fue necesario trasladarlo a ningún hospital.

Oficiales de la Policía Vial tomaron conocimiento del accidente, realizaron el peritaje correspondiente y detuvieron al automovilista ya que comprobaron que manejaba bajo los influjos del alcohol, trasladándolo al Complejo de Seguridad Pública Municipal para presentarlo ante el juez cívico a fin de que determinara su situación legal.