¡Por portación de armas de fuego y delitos contra la salud cuatro sujetos y una mujer fueron sentenciados!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Zacatecas, obtuvo del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio sentencia de 10 años de prisión y una multa de 16 mil 285 pesos por el delito de portación de arma, posesión cartuchos y cargadores para arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delito contra la salud, en contra Fulton “N”, de 45 años de edad; Edwin Alonso “N”, de 33 años, ambos originarios de Colombia; Alejandro Guadalupe “N”, de 34 años, oriundo de Jalisco; Hernán “N”, de 31 años; y Luz Elena “N”, de 34 años, estos últimos originarios de Zacatecas.

De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Policía Estatal (FRIZ) y Policía Metropolitana lograron detener a dichas personas, dos de ellas de origen colombiano en el municipio de Cuauhtémoc, cuando viajaban a bordo de un vehículo y al notar la presencia de los elementos de seguridad trataron de huir, pero le dieron alcance.

Durante la detención, las autoridades aseguraron un arma corta abastecida con 12 cartuchos útiles, cinco cargadores para arma de fuego, 37 cartuchos útiles, 500 envoltorios de plástico que contenían 115 gramos de metanfetamina y 26 envoltorios con 832 gramos de marihuana.

El Ministerio Público Federal (MPF) determinó llevar a los ahora sentenciados a audiencia de control de detención ante la autoridad competente, quien después de calificarla de legal y tras formular imputación dictó la vinculación a proceso y en un procedimiento abreviado la sentencia respectiva.