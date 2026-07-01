¡Tras cristalazo a camioneta afuera de banco robaron 142 mil pesos; aseguran vehículo ligado al hecho!

El atraco ocurrió en Residencial Pulgas Pandas, mientras la víctima realizaba trámites bancarios

Minutos después, la Fiscalía aseguró una Peugeot Partner vinculada al ilícito

AGUASCALIENTES, AGS.- Un cuantioso robo se registró la mañana del martes 30 de junio en el exterior de una sucursal bancaria ubicada sobre avenida Aguascalientes Norte, en el cruce con Ignacio Zaragoza e Independencia, en el Residencial Pulgas Pandas, donde un hombre perdió 142 mil pesos tras un cristalazo a su camioneta Volkswagen Amarok blanca.

De acuerdo con el afectado, acudió a la zona para realizar una operación bancaria y dejó el dinero en la guantera de su vehículo antes de trasladarse a una sucursal de Banco Santander cercana.

Al regresar descubrió que uno de los cristales había sido quebrado y que el efectivo había sido robado. El responsable logró huir sin ser detenido.

Las cámaras de videovigilancia captaron a un sujeto que descendió de una camioneta blanca cerrada, se aproximó a la Amarok y en cuestión de minutos cometió el ilícito antes de escapar.

Minutos después y derivado de las primeras investigaciones, personal de la Agencia de Investigación Criminal aseguró un vehículo Peugeot Partner, color blanco, con placas JX-9851-A del estado de Jalisco, localizado sobre la calle Jesús María, a la altura del número 225, en la colonia Del Carmen, mismo que se encuentra relacionado con los hechos.

La Fiscalía General del Estado continúa con las indagatorias para identificar y detener al o los responsables de este robo que se suma a los incidentes delictivos registrados en la zona.