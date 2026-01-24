¡Sujeto detenido con metanfetamina en Jesús María fue sentenciado a 3 años 4 meses de prisión!

AGUASCALIENTES, AGS.- Tras un proceso penal, un sujeto detenido con droga crystal recibió una condena por un delito federal.

El sentenciado resultó ser Dagoberto “N”, que recibió una pena de 3 años 4 meses de prisión y el pago de una multa de 4 mil 751 pesos con 88 centavos por el delito contra la salud en la modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina.

Oficiales de la Policía Municipal de Jesús María lo aprehendieron el sábado 22 de febrero del 2025 sobre la avenida Alejandro de la Cruz, ya que lo sorprendieron a bordo de una motocicleta sin portar el casco de seguridad y el marcarle el alto arrojó entre la maleza un envoltorio.

Los elementos lo recuperaron y verificaron que contenía 134 gramos 4 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, por lo que apresaron a Dagoberto y lo trasladaron a la Fiscalía General de la República (FGR).

Una agente del Ministerio Público Federal le inició una carpeta de investigación y lo consignó ante una jueza de Control, que lo enjuició por tal delito y le impuso tal condena.