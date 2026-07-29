¡Sujeto detenido con un arma de fuego en La Florida fue sentenciado a 4 años de prisión!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto detenido en posesión de una pistola en el fraccionamiento La Florida, en el oriente de la ciudad, fue sentenciado a poco más de 4 años de prisión por una jueza federal de Control tras ser enjuiciado por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Se trata de Omar “N”, que fue aprehendido por oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Al realizar recorridos de vigilancia por dicha zona habitacional, policías estatales detectaron en tránsito un vehículo de plataforma que tenía un parche que impedía la visibilidad de la placa de circulación, razón por la que le marcaron el alto al conductor para cuestionarlo sobre tal irregularidad.

En la unidad viajaba como pasajero Omar, que mostró una actitud sospechosa, por lo que los elementos lo registraron y lo encontraron en poder de un arma de fuego con cargador abastecido con 7 cartuchos útiles.

El sujeto fue detenido y trasladado a la Fiscalía General de la República (FGR), donde el agente del Ministerio Público Federal le inició una carpeta de investigación y lo consignó ante la jueza federal de Control para su proceso penal por el delito señalado.

Tras el juicio fue hallado culpable de los cargos que se le imputaban y recibió una sentencia condenatoria de 4 años 2 meses de prisión así como el pago de una multa de 9 mil 854 pesos.