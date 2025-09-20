¡Sujeto le propinó una golpiza a su abuelita en el Guadalupe Peralta y fue detenido!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto le propinó una golpiza a su abuelita de 61 años de edad en un domicilio en el Guadalupe Peralta, el mismo día en que un vicioso asesinó a puñaladas a su mamá en el mismo fraccionamiento.

El agresor, José Alfredo, de 26 años, fue detenido por oficiales de la Policía Municipal y remitido ante las autoridades ministeriales para ser investigado.

La agresión se registró el jueves 18 de septiembre en una casa habitación en la calle Isabel Jiménez Díaz de la citada zona habitacional.

María Hortencia tuvo una discusión con su nieto, por causas no reveladas, y éste le dijo que no se metiera en lo que no le importara y al mismo tiempo comenzó a golpearla con el puño en su rostro.

La sexagenaria trató de salir del domicilio para ponerse a salvo, pero su nieto la sujetó del cabello y la arrastró al interior para continuar golpeándola.

En la primera oportunidad que tuvo, la ofendida se comunicó a los servicios de emergencia para pedir ayuda, por lo que José Alfredo decidió escapar.

Al intervenir en el hecho, los oficiales de Seguridad Pública Municipal confirmaron que la víctima presentaba huellas de violencia en la cara y localizaron y arrestaron al sujeto en las calles Isabel Jiménez Díaz y Salvador Ramírez, en el mismo fraccionamiento.

El atacante fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, que le inició una carpeta de investigación por las lesiones ocasionadas a su abuela.