¡Tras choque entre patrulla y camioneta particular en la Insurgentes dos policías estatales y un civil lesionados!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un aparatoso accidente vial registrado durante la madrugada dejó como saldo tres personas lesionadas luego de un choque tipo “semaforazo” ocurrido en el cruce de Belisario Domínguez y avenida de la Convención, en la colonia Insurgentes.

El percance se registró alrededor de las 4:00 de la mañana de este martes, cuando una patrulla de la Policía Estatal y una camioneta Ford Ranger tipo Pick-Up, en color blanco, sin placas de circulación, colisionaron en el cruce semaforizado.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad oficial circulaba de sur a norte sobre Belisario Domínguez, mientras que la camioneta lo hacía de oriente a poniente sobre avenida de la Convención.

Al llegar al cruce, ambos conductores aseguraron contar con la luz verde del semáforo, lo que derivó en el impacto.

Tras la colisión, la camioneta Ford quedó sobre la vía de Belisario Domínguez, mientras que la patrulla avanzó varios metros más al norte, derribando un poste de alumbrado público y terminando sobre el camellón central.

El oficial que conducía la patrulla solicitó apoyo inmediato vía radio ya que su compañera resultó inconsciente tras golpearse la cabeza contra el parabrisas.

Por su parte, el conductor de la Ford Ranger y su acompañante presentaron diversas contusiones.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención a los lesionados.

El conductor de la camioneta fue trasladado a un hospital, mientras que los dos oficiales fueron llevados a una clínica particular para su valoración médica.

Elementos de la Policía Vial se encargaron de realizar el peritaje correspondiente así como del retiro de las unidades involucradas, las cuales fueron trasladadas a la pensión municipal.