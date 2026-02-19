¡Tras agresión contra la FRIZ desarticularon célula delictiva en Tepechitlán; hay cuatro detenidos!

Son de Durango, Guatemala y Veracruz; se les aseguraron 3 armas de fuego largas, 7 cargadores abastecidos, 90 cartuchos útiles, 7 explosivos, probable droga y 3 vehículos

TEPECHITLÁN, ZAC.- Tras una agresión registrada en el municipio de Tepechitlán, las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de Gobierno desarticularon una célula delictiva mediante un operativo coordinado que permitió la detención de cuatro masculinos y el aseguramiento de armamento, explosivos, droga y diversos vehículos.

Los hechos se suscitaron en la comunidad San Pedro Ocotlán, donde elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), fueron agredidos con disparos de armas de fuego largas por tripulantes de una camioneta.

Tras repeler la agresión se inició una persecución que derivó en la detención de los presuntos responsables.

Como resultado de la acción conjunta fueron detenidos Rubén “N”, de 20 años, originario de Durango; Marvin “N”, de 24 años, y Dalfrido “N”, de 18 años, ambos originarios de Guatemala; así como Jesús “N”, de 25 años, originario de Veracruz.

Durante el operativo se aseguraron 3 armas de fuego largas; 7 cargadores abastecidos, 90 cartuchos útiles, 7 explosivos, 46 dosis de una sustancia granulada y cristalina con características de la droga conocida como crystal; 27 dosis de polvo blanco similar a la cocaína y 31 dosis de hierba verde y seca con características de la marihuana.

También se decomisaron 63 estrellas metálicas conocidas como poncha llantas, una camioneta marca Chevrolet, la cual cuenta con reporte de robo vigente en el estado de Zacatecas; un automóvil Chrysler 300, en cuyo interior se localizaron 6 cartuchos, y una camioneta Toyota Sienna, en la que se encontraron 10 cartuchos más.

Los cuatro masculinos detenidos, al igual que el armamento, probable droga, explosivos, vehículos y demás indicios, fueron puestos a disposición de la autoridad competente a fin de que se lleve a cabo la indagatoria de ley.