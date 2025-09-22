¡Tras ser atropellado por el tren hombre sufrió amputación de sus dos piernas en Estación San José!

FRESNILLO, ZAC.- Tras de que intentó bajar de un tren en movimiento, un hombre fue atropellado por éste y sufrió la amputación de sus dos piernas.

La víctima, habitante de la comunidad Estación San José, en Fresnillo, sufrió el accidente el domingo 21 de septiembre, alrededor de las 03:35 horas.

Algunas personas que vieron al hombre lesionado solicitaron ayuda a los servicios de emergencia, por lo que al lugar acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital a recibir atención médica de urgencia tras confirmar que había perdido sus piernas.

Elementos policiales arribaron al lugar para tomar conocimiento del accidente, comprobando que el hombre había tratado de bajar del tren en movimiento pero fue atropellado.