¡Tras caer de una motocicleta en brecha oscura de Fresnillo mujer embarazada murió!

Su pareja chocó contra una coladera sin señalización mientras se dirigían a recoger un dinero

La fémina tenía cinco meses de embarazo; ella y el bebé fallecieron en el hospital

FRESNILLO, ZAC.- Una pareja que viajaba en una motocicleta de bajo cilindraje sufrió un fatal accidente la noche del martes 12 de mayo mientras circulaba por una brecha que conecta la colonia Del Sol con la carretera a la Estación, en esta cabecera municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, la zona carece de alumbrado público y presenta una densa oscuridad.

Mientras avanzaban, la motocicleta chocó contra un saliente de una coladera sin señalización, lo que provocó que ambos salieran proyectados varios metros.

La mujer, identificada preliminarmente como Rubí, de aproximadamente 30 años y con cinco meses de embarazo, resultó gravemente lesionada.

Paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA), trasladaron a la pareja a un hospital; sin embargo, la mujer presentaba signos vitales débiles desde el lugar del percance.

Al arribar al nosocomio tanto ella como el bebé perdieron la vida.

Su acompañante fue ingresado en estado grave.

Elementos de Policía Vial, así como unidades de Protección Civil y Bomberos, acudieron al sitio para brindar apoyo.

La motocicleta fue asegurada y enviada a un corralón para liberar la circulación en la terracería.

Será la Policía de Investigación quien determine las causas y posibles responsabilidades del accidente.