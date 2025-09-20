¡Tras darle seguimiento con las cámaras del C5i policías estatales detuvieron a sujeto que cometió un robo domiciliario!

AGUASCALIENTES, AGS.- Gracias al monitoreo constante que llevan a cabo los monitoristas del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia C5i, se logró la detención de una persona presunta responsable de robo domiciliario y de vehículo cuando pretendía huir rumbo al sur del estado.

El reporte inicial se recibió en el Servicio de Emergencia 911, minutos antes de las 15:00 horas, en el que se reportaba que en un domicilio ubicado en la calle José Reyes Martínez número 1719, casi esquina con Amador Nervo, en la colonia Altavista de la ciudad de Aguascalientes, se había registrado el robo de una camioneta RAM Wagon, en color blanco, con placas de circulación del estado de Aguascalientes, además de mercancía varía, valuando el monto de lo robado en 200 mil pesos.

Por lo anterior, de inmediato se implementó un operativo en la zona por parte de uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

De manera simultánea los dígitos de las placas fueron ingresados en el sistema LPR en el C5i para su búsqueda y detección, por lo que minutos después el vehículo robado en la colonia Altavista fue detectado por los monitoristas del C5i en circulación sobre la carretera federal 45 Sur pretendiendo salir del estado.

De inmediato personal de la Unidad Especial Preventiva de la Policía Estatal lograron detectar e interceptar a la altura de Plaza Boreal el vehículo robado.

Cabe señalar que los tripulantes del vehículo detuvieron la marcha de la unidad y se dieron a la fuga a pie tierra intentando evitar su captura e incluso uno de ellos pretendió robarse un caballo para lograr escapar, pero fue asegurado por los elementos de Policía Estatal.

Siendo detenido en ese momento quien dijo responder al nombre de Antonio “N”, de 33 años de edad, tras verificar sus datos arrojó que cuenta con antecedente de varias detenciones por robo calificado en Tonalá, Jalisco, entre los años 2021 y 2025.

Finalmente, se logró recuperar el vehículo y la mercancía valuada en 200 mil pesos, mismos que fueron puestos a disposición junto con el detenido ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado, en donde se determinaría su situación jurídica.