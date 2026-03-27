¡Tras ser embestido por una camioneta motociclista murió en el bulevar Bicentenario!

ZACATECAS, ZAC.- Tras ser embestido por una camioneta, un motociclista falleció en el bulevar Bicentenario y el crucero del ingreso a la colonia Alma Obrera.

El chofer de la camioneta trató de darse a la fuga, pero fue detenido por oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El accidente sucedió el jueves 26 de marzo, alrededor de las once de la mañana, en la citada vialidad, en los carriles con dirección a Guadalupe, a la altura de la colonia CTM.

El chofer de una camioneta Volkswagen Saveiro, de modelo reciente, impactó al motociclista, que salió proyectado y se estrelló fuertemente contra el piso.

Como se mencionó, el conductor de la camioneta trató de huir, pero oficiales de la Policía Municipal le dieron alcance y lo detuvieron.

La Saveiro terminó con la parte frontal destruida al igual que al parabrisas.

Al lugar arribaron paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas para tratar de auxiliar al motorista, pero confirmaron que ya había fallecido.

Oficiales de la Guardia Nacional de carreteras hicieron acto de presencia en el sitio para hacerse cargo del caso y tras recibir al conductor de la camioneta lo presentaron ante el agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

El cuerpo sin vida del motociclista fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al SEMEFO.