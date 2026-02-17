¡La Diputación Permanente del Congreso de Aguascalientes convocó a su primer periodo extraordinario del segundo año legislativo!

AGUASCALIENTES, AGS.- En el marco de la novena sesión ordinaria de la Diputación Permanente de la LXVI Legislatura del Congreso de Aguascalientes, que encabezó el diputado presidente José Trinidad Romo Marín, y con la participación de las y los legisladores Irma Reza de la Cruz, Emanuelle Sánchez Nájera y Omar Valdés Reyes, se aprobó el acuerdo que de manera previa emitió la Junta de Coordinación Política, para convocar a las y los integrantes del Pleno al Primer Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional.

Este llamado se realiza en términos de lo dispuesto por el artículo 25, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, con el propósito de que sean discutidos y, en su caso, aprobados diversos asuntos de carácter prioritario que no pueden esperar al siguiente periodo ordinario, dada su relevancia en materia de seguridad, justicia, vivienda, desarrollo social y económico, así como en el cumplimiento de atribuciones propias del Poder Legislativo.

Entre los temas que abordará el Pleno encuentran la adecuación de los requisitos para ocupar la titularidad del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS); la homologación del periodo del cargo de la persona titular de la Fiscalía General del Estado conforme a lo que establece la legislación federal; además de reformas al Código Penal del Estado para armonizarlo con la Ley General en materia de prevención, investigación y sanción del delito de extorsión.

También, dentro del orden del día para esta sesión extraordinaria, se contempla la integración del tipo penal de reclutamiento forzoso, la incorporación de agravantes genéricas y disposiciones relacionadas con el uso de inteligencia artificial, además de la adecuación de la figura de la prescripción, esto con el propósito de actualizar y fortalecer el marco jurídico en materia de seguridad pública y justicia.

De igual manera, se analizarán la aprobación de medidas para brindar mayor certeza en la individualización de pensiones alimenticias y establecer garantías ante su incumplimiento en el Código Civil del Estado.

En materia de vivienda e infraestructura, se someterá a votación del Pleno la autorización para la aportación de predios propiedad del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, destinados a la construcción de casas habitación en el municipio de Pabellón de Arteaga y en el fraccionamiento Natura ubicado en la ciudad de Aguascalientes; de igual manera, abordarán la iniciativa que dará paso a la implementación de mecanismos que permitan optimizar y facilitar la liberación de predios concesionados en obras estratégicas como carreteras y puentes, y la creación de un concepto de aprovechamiento de infraestructura urbana que permita captar recursos para su mantenimiento.

En el ámbito hacendario, se revisará la incorporación de conceptos y la actualización de valores en la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María para un adecuado cálculo y gestión de la recaudación, así como la inclusión de estímulos a la transmisión de concesiones en la Ley de Ingresos del Estado. Asimismo, se propondrá la actualización de la denominación de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, con el objeto de reconocer de manera formal sus facultades en materia de protección animal.

También se contemplan adecuaciones a la normatividad en materia de responsabilidades administrativas y al Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el propósito de prevenir y sancionar conductas que pudieran considerarse como injerencia sindical. De igual forma, se analizará la adecuación de la temporalidad para el reconocimiento de mujeres legisladoras prevista en la Ley de Premios que Otorga el Poder Legislativo, así como la denominación oficial que deberá instaurarse en el año 2026 para esta Honorable Legislatura.

En consecuencia, la Diputación Permanente convocó a las y los integrantes del Pleno a celebrar el Periodo Extraordinario este jueves 19 de febrero de 2026, a las 10:00 horas en el Salón Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes, recinto oficial del Poder Legislativo, y antes, a las 09:00 horas, la realización de una sesión previa para designar a la mesa directiva que dirigirá los trabajos de esta asamblea.

Finalmente, el diputado presidente José Trinidad Romo Marín clausuró los trabajos de la presente reunión y citó a la siguiente sesión a las y los integrantes de la Diputación Permanente para el martes 24 de febrero de 2026, a las 10:00 horas, en el Salón Aquiles Elorduy García.