¡Una vida sin límites; conoce la historia de Nahomi, atleta paralímpica y emprendedora!

Ha participado en competencias nacionales e internacionales de atletismo en la modalidad de marcha; a la fecha, ha ganado más de 75 medallas

También es una gran pastelera y, junto con su mamá, vende estos productos

Nahomi demuestra que con esfuerzo y corazón todo es posible

AGUASCALIENTES, AGS.- Ella es Andrea Nahomi Luévano Alférez, destacada deportista paralímpica que ha representado a Aguascalientes en competencias nacionales e internacionales de atletismo, en la modalidad de marcha, en pruebas de 800, mil 500 y 3 mil metros.

A sus 27 años suma 75 medallas, resultado de su disciplina y dedicación; sin embargo, su mayor triunfo comenzó desde muy pequeña.

Nahomi nació con un problema cardíaco que puso en riesgo su vida, pero tras una cirugía de corazón abierto y gracias a los cuidados de su madre, Yolanda Alférez Cruz, logró salir adelante.

Fue precisamente su mamá quien la acercó al deporte adaptado, iniciando así una historia de logros.

En 2017 participó en su primera competencia nacional y, un año después, en su primer evento internacional de la Unión Deportiva para Personas con Síndrome de Down (SU-DS), realizado en Morelia, Michoacán.

En 2023 Nahomi obtuvo dos medallas de oro en la modalidad de marcha durante el Evento Internacional de las Américas para Personas con Síndrome de Down, en Buenos Aires, Argentina.

Además de su trayectoria deportiva, Nahomi también ha desarrollado su talento en la repostería. Estudió en el Centro de Atención Múltiple (CAM) Laboral número 1 y, junto con su mamá, elabora pasteles que comercializan, participando también en el bazar “Gigantes de la Inclusión” que organiza el DIF Estatal.

Detrás de cada uno de sus logros hay una familia que la impulsa.

Su hermano Juan Antonio es un apoyo constante, y su mamá Yolanda es el motor que la motiva a seguir cumpliendo sus metas.

Yolanda Alférez hizo un llamado a madres y padres de familia con hijas e hijos con síndrome de Down a fomentar el deporte y las actividades artísticas, como herramientas para desarrollar su creatividad y habilidades.

Asimismo, agradeció al DIF Estatal de Aguascalientes por impulsar programas y servicios que promueven la inclusión, al destacar que las personas con discapacidad sólo necesitan una oportunidad para demostrar de lo que son capaces.

Finalmente, invitó a las familias interesadas en que sus hijas e hijos accedan a estos servicios a acudir a la Dirección de Servicios Médicos del DIF Estatal, ubicada en la avenida Mahatma Gandhi sin número esquina con República de Paraguay, colonia Agricultura; o comunicarse al teléfono 449 910 25 85 extensión 6595 para recibir más información.