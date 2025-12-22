¡Volcadura de un camión de transporte escolar dejó 5 jornaleros muertos y otros más lesionados!

MORELOS, ZAC.- Un camión de transporte escolar en el que viajaban jornaleros de Fresnillo sufrió una volcadura en la carretera federal 45, tras la que cinco de ellos perdieron la vida y otros más resultaron lesionados, entre ellos un niño de 4 años de edad.

El accidente sucedió la madrugada del domingo 21 de diciembre en el tramo Zacatecas-Fresnillo.

Los jornaleros provenían de Jalisco, donde estuvieron trabajando, y se dirigían hacia la comunidad Río Florido y otras poblaciones aledañas tras concluir su jornada.

El chofer del camión, durante su tránsito por la carretera mencionada, al pasar el puente que se encuentra a la altura del municipio de Morelos perdió el control del volante y esto provocó la volcadura.

El autobús, en color amarillo, quedó recostado sobre su toldo.

Tras recibir reportes sobre el accidente, al lugar acudieron elementos de Protección Civil Estatal así como de los municipios de Zacatecas, Morelos y Calera, así como paramédicos de la Cruz Roja y de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA).

Al arribar, encontraron a cinco de los jornaleros ya sin vida y a varios más lesionados, entre ellos el menor de edad y algunos graves, a quienes rescataron y trasladaron a diferentes hospitales a recibir atención médica.

Oficiales de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y agentes de la Policía de Investigación comenzaron la investigación respectiva, en tanto que elementos de la Dirección General de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento de los cadáveres para su traslado al SEMEFO.