¡Ya fue internado en centro especializado y vinculado a proceso penal agresor de niña en Tabasco!

Fiscalía confirma investigación por tentativa de feminicidio y violación equiparada agravada

Autoridades llaman a evitar justicia por mano propia y refuerzan atención a la víctima y su familia

ZACATECAS, ZAC.- Tras el ataque a la niña de 10 años que permanece grave de salud, ocurrido el 10 de julio en el municipio de Tabasco, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas confirmó que el adolescente de 13 años señalado como el presunto responsable fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violación equiparada agravada.

El fiscal general Cristian Paul Camacho Osnaya informó que el menor ya está sujeto a proceso dentro de una causa penal ante un juzgado especializado y aseguró que no habrá impunidad.

En entrevista con el periodista Paco Elizondo llamó a la población a mantener la cordura ante intentos de hacer justicia por propia mano en el municipio.

«Se prendieron las redes. En Tabasco quieren hacer justicia por propia mano, hay que evitar eso», advirtió.

También desmintió versiones difundidas en redes sociales que aseguraban que la niña había sido arrojada de un vehículo en movimiento.

“Esa versión es falsa», puntualizó.

De acuerdo con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, al encontrarse en el grupo etario de 12 a 13 años, la legislación no contempla medidas privativas de la libertad, por lo que el menor no puede ser recluido en el Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil.

Actualmente se encuentra bajo tutela del Estado y resguardado por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia.

Permanece en un centro especializado de tratamiento, donde recibe atención integral y programas de rehabilitación y reinserción, detalló la FGJEZ.

El proceso penal continuará conforme a derecho y el adolescente permanecerá sujeto a las medidas de supervisión y seguimiento determinadas por la autoridad competente, con intervención de la procuraduría perteneciente al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF).

En paralelo, se mantiene coordinación con autoridades especializadas para garantizar atención integral a la víctima y a su familia.

Participan la Subsecretaría del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México y la Secretaría de las Mujeres de Zacatecas.

Asimismo, se estableció comunicación con Beatriz Olivares Pinal, responsable del programa federal Reconecta con la Paz, mediante el cual el adolescente fue incorporado a un proceso sociocognitivo de reintegración integral.

La FGJEZ exhortó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a evitar la difusión de datos, fotografías o información que permita identificar a la víctima o al probable responsable, con el fin de proteger derechos, salvaguardar el debido proceso y evitar la revictimización.

Reiteró su compromiso de procurar justicia con profesionalismo, sensibilidad y estricto apego a la ley.