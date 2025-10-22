¡En el Ejido Cumbres II y en San José de Gracia otras dos personas se privaron de la vida!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre y una mujer se quitaron la vida por su propia mano en la ciudad capital y en el municipio de San José de Gracia, respectivamente.

El primer hecho sucedió el lunes 20 de octubre, en el oriente de la ciudad.

Un hombre se mató en un predio ubicado por el bordo Santa Elena, a la altura del Ejido Cumbres II, donde se colgó de la rama de un árbol con una cuerda.

Paramédicos y oficiales de Seguridad Pública Municipal se presentaron en el sitio tras el descubrimiento del hombre suspendido y confirmaron su fallecimiento.

La zona fue acordonada hasta que arribaron elementos de Servicios Periciales, que se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al SEMEFO.

El otro caso se registró la mañana del martes 21 en una vivienda de la calle Miguel Hidalgo en la comunidad San Antonio de los Ríos, en el municipio de San José de Gracia.

En este lugar se privó de la vida Sanjuana Delgado Román, de 49 años de edad, que se colgó en el cuarto de baño.

La fémina atravesaba por una fuerte depresión emocional por la muerte de su hijo en un accidente de motocicleta y por esa razón decidió ponerle fin a su existencia.

Personal de la Fiscalía General del Estado se encargó del levantamiento de su cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense.