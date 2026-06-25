¡En una propiedad privada en Jerez colectivo Escarabajos localizó al menos cuatro osamentas humanas!

JEREZ, ZAC.- Al menos 4 osamentas fueron localizadas al interior de una propiedad privada en la comunidad de Ciénega, perteneciente a Jerez, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ).

El hallazgo se derivó de una jornada de búsqueda realizada por integrantes del colectivo Escarabajos, quienes notificaron a la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas sobre la presencia de restos óseos en el inmueble.

Tras recibir el reporte, personal ministerial, peritos y corporaciones de seguridad acudieron al lugar.

Debido a que se trataba de una propiedad privada, fue necesaria una orden de cateo para ingresar y realizar las diligencias correspondientes.

Durante la primera intervención, efectuada el domingo 21 de junio, especialistas en criminalística de campo y arqueología forense localizaron una osamenta con características compatibles con un hombre. Sin embargo, las condiciones del terreno llevaron a los investigadores a ampliar los trabajos de búsqueda.

Al día siguiente, lunes 22 de junio, con apoyo de binomios caninos y equipo de georradar, se realizó una segunda prospección que permitió localizar 3 osamentas adicionales, sumando al menos 4 cuerpos en el predio.

Los restos fueron trasladados a la Dirección General de Servicios Periciales, donde se llevarán a cabo los análisis forenses para determinar la identidad de las víctimas y avanzar en las investigaciones.

La Fiscalía reconoció la colaboración de los colectivos de búsqueda y reiteró su compromiso de continuar trabajando con las familias de personas desaparecidas para fortalecer las labores de localización e identificación en la entidad.

Este hallazgo se suma a otros descubrimientos recientes de restos humanos en Zacatecas, entre ellos una fosa clandestina localizada en junio en el municipio de Valparaíso y diversos hallazgos reportados en Fresnillo y zonas limítrofes con otros estados.