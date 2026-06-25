¡Por su propia mano hombre de la tercera edad se quitó la vida en Hidalgo de Ojuelos!

FRESNILLO, ZAC.- Un hombre de la tercera edad le puso fin a su existencia por su propia mano.

El hecho sucedió a temprana hora de este jueves en la comunidad Hidalgo de Ojuelos, que pertenece al municipio de Fresnillo.

Minutos antes de las siete de la mañana sus familiares lo encontraron inconsciente, por lo que solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil se presentaron en el domicilio y en una de las habitaciones revisaron al hombre, de aproximadamente 60 años de edad, confirmando que ya no presentaba signos vitales.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron las indagatorias del suceso para esclarecer las razones por las que el adulto mayor se suicidó.

Elementos de Servicios Periciales llevaron a cabo las diligencias de ley y finalmente trasladaron el cuerpo del fallecido al SEMEFO para la práctica de la necropsia.